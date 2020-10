Coronavirus, in Lombardia vietata la vendita di alcolici dopo le 18.00. Sgarbi: “che cazzo c’entra il vino col virus?! Ubriacatevi” [VIDEO] (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus sta spingendo i governatori a correre ai ripari con nuove misure restrittive. Il Premier Conte ha parlato ieri sera delle nuove misure anti-Covid previste dal nuovo Dpcm, ma le regioni e i comuni hanno poi la possibilità di adottarne delle nuove. Così come accaduto in Lombardia, dove vanno rispettate, da giorni ormai, delle nuove misure anti-movida: Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli; è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’emergenzasta spingendo i governatori a correre ai ripari con nuove misure restrittive. Il Premier Conte ha parlato ieri sera delle nuove misure anti-Covid previste dal nuovo Dpcm, ma le regioni e i comuni hanno poi la possibilità di adottarne delle nuove. Così come accaduto in, dove vanno rispettate, da giorni ormai, delle nuove misure anti-movida: Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00.le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli; èlada asporto di qualsiasi bevanda alcolicale ore 18.00. Resta sempre ...

