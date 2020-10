Coronavirus, in Lombardia terapie intensive allo stremo: riaprirà l’ospedale in Fiera. Fontana: «Pronto in pochi giorni» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)I posti letto in terapia intensiva in Lombardia sono finiti. I malati gravi di Covid-19 ricoverati sono al momento almeno 113, stando all’ultimo bollettino. Ma, secondo quanto risulta a Open su conferma di fonti sanitarie, quel numero potrebbe già essere cresciuto nelle ultime ore, segnando di fatto la fine dei letti nei reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali della Regione. Un solo posto risulterebbe ancora essere libero, e si troverebbe all’ospedale di Pavia. Ecco perché sarà inevitabile la riapertura nelle prossime ore dell’ospedale allestito in Fiera Milano, notizia peraltro parzialmente confermata dal presidente della Regione Attilio Fontana che, alla luce dei numeri sopra citati, relativi alle ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020), ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)I posti letto in terapia intensiva insono finiti. I malati gravi di Covid-19 ricoverati sono al momento almeno 113, stando all’ultimo bollettino. Ma, secondo quanto risulta a Open su conferma di fonti sanitarie, quel numero potrebbe già essere cresciuto nelle ultime ore, segnando di fatto la fine dei letti nei reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali della Regione. Un solo posto risulterebbe ancora essere libero, e si troverebbe all’ospedale di Pavia. Ecco perché sarà inevitabile la riapertura nelle prossime ore dell’ospedale allestito inMilano, notizia peraltro parzialmente confermata dal presidente della Regione Attilioche, alla luce dei numeri sopra citati, relativi alle ...

