Coronavirus in Lombardia, quasi 3mila nuovi contagi e impennata di ricoveri (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il provvedimento è in corso di registrazione sulla Gazzetta Ufficiale e le disposizioni si applicano a partire da oggi, 19 ottobre. © Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il provvedimento è in corso di registrazione sulla Gazzetta Ufficiale e le disposizioni si applicano a partire da oggi, 19 ottobre. ©

Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - RegLombardia : #LNews sono 2.664 i nuovi positivi con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%. Approfondiment… - Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. I ricoveri (+122) ora sono sopra quota mille - MassimoPiampian : Coronavirus, impennata di ricoveri in ospedale. In Lombardia scatta la «Fase 3», Ats: «Situazione critica» - verbanonews : New post: Altri tre casi di Coronavirus a Cadrezzate con Osmate -