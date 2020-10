Coronavirus in Italia: morti altri 2 medici, il totale sale a 181 (Di lunedì 19 ottobre 2020) altri 2 medici hanno perso la vita a causa del Coronavirus: si tratta di Ernesto Celentano, 60 anni, medico di medicina generale a Napoli, e Giovanni Briglia, otorino cinquantenne di Roma. I nomi sono riportati nell’elenco pubblicato sul portale della FNOMCEO, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri. Salgono a 181 i medici caduti nel corso della pandemia.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020)hanno perso la vita a causa del: si tratta di Ernesto Celentano, 60 anni, medico dina generale a Napoli, e Giovanni Briglia, otorino cinquantenne di Roma. I nomi sono riportati nell’elenco pubblicato sul portale della FNOMCEO, la Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e Odontoiatri. Salgono a 181 icaduti nel corso della pandemia.L'articolo MeteoWeb.

