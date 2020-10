Coronavirus in Italia, contagi in calo ma pochi tamponi. Aumentano vittime (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nelle ultime 24 ore i contagiati nel nostro Paese sono stati 9.338, dunque, sotto la soglia psicologica dei 10mila. Si tratta del primo calo da una settimana a fronte però di 98.862 tamponi, oltre 40mila in meno rispetto a ieri. Aumentano, invece, le vittime che oggi sono 73. Lo rende noto il bollettino del Ministero della Salute. Sale al 9,4% l’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (precisamente il 9,44%). Sono 134.003 le persone attualmente positive al Covid in Italia (7.766 in più rispetto a ieri). Nuovo, forte aumento dei positivi in Campania con un minor numero di tamponi mentre Aumentano i posti letto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nelle ultime 24 ore iati nel nostro Paese sono stati 9.338, dunque, sotto la soglia psicologica dei 10mila. Si tratta del primoda una settimana a fronte però di 98.862, oltre 40mila in meno rispetto a ieri., invece, leche oggi sono 73. Lo rende noto il bollettino del Ministero della Salute. Sale al 9,4% l’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo dieffettuati nelle ultime 24 ore (precisamente il 9,44%). Sono 134.003 le persone attualmente positive al Covid in(7.766 in più rispetto a ieri). Nuovo, forte aumento dei positivi in Campania con un minor numero dimentrei posti letto ...

