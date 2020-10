Coronavirus in Italia: casi scendono sotto i 10 mila, sono 9.338 (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - scendono sotto i 10 mila i casi di positività al Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 9.338. Si tratta del primo calo da una settimana. sono 98.862 i tamponi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA -i 10di positività alin. Nelle ultime 24 ore i contagiatistati 9.338. Si tratta del primo calo da una settimana.98.862 i tamponi ...

fattoquotidiano : Coronavirus, “in Svezia niente obblighi e più distanziamento naturale, un metodo che in Italia non avrebbe funziona… - Antonio_Tajani : Se si fosse utilizzato il #Mes l’Italia sarebbe in grado di affrontare la nuova emergenza #coronavirus con sanità e… - fattoquotidiano : COVID: LA SITUAZIONE IN ITALIA 'C'è accelerazione ma non crescita esponenziale', leggete cosa dice il presidente de… - 11secon : #COVID19 - #ITALIA I numeri del #coronavirus nelle diverse regioni, aggiornati ad oggi Fonte: Ministero della Salu… - zazoomblog : Coronavirus in Italia 9.338 nuovi casi e 73 morti - #Coronavirus #Italia #9.338 #nuovi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid, nel mondo superati i 40 milioni di casi (conteggio Afp)

Superati i 40 milioni di persone che hanno contratto il coronavirus nel mondo, secondo il conteggio effettuato dalla France Press. I morti, invece, sono oltre un milione e centomila. Gli Stati Uniti s ...

