Coronavirus, in Germania 4.325 nuovi contagi. Belgio, “siamo vicini a uno tsunami. Abbiamo perso il controllo” (Di lunedì 19 ottobre 2020) In Romania un tampone su tre è positivo, in Brasile cala la curva dei contagi mentre con 16mila casi la Russia segna il record da inizio pandemia. Il Galles invece da venerdì entra in lockdown per due settimane e allarma la situazione in Belgio, che ha registrato più di 700 infezioni ogni 100mila persone negli ultimi 14 giorni. Si tratta del secondo peggior record europeo dopo la Repubblica Ceca. Tanto che il ministro della Salute Frank Vandenbroucke ammette che il governo ha perso il controllo sulla pandemia: “Siamo davvero molto vicini a uno tsunami – ha dichiarato -. Il fatto è che non controlliamo più ciò che sta accadendo. Siamo la regione più colpita in tutta Europa”. La Germania passa dagli oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) In Romania un tampone su tre è positivo, in Brasile cala la curva deimentre con 16mila casi la Russia segna il record da inizio pandemia. Il Galles invece da venerdì entra in lockdown per due settimane e allarma la situazione in, che ha registrato più di 700 infezioni ogni 100milane negli ultimi 14 giorni. Si tratta del secondo peggior record europeo dopo la Repubblica Ceca. Tanto che il ministro della Salute Frank Vandenbroucke ammette che il governo hail controllo sulla pandemia: “Siamo davvero moltoa uno– ha dichiarato -. Il fatto è che non controlliamo più ciò che sta accadendo. Siamo la regione più colpita in tutta Europa”. Lapassa dagli oltre ...

Open_gol : Angela Merkel ha chiesto ai cittadini di rimanere il più possibile a casa. A Madrid è scattato un lockdown parziale… - SkyTG24 : Coronavirus Germania, appello della Merkel: 'Rimanete a casa' - petergomezblog : Coronavirus, anche la Germania sfonda quota 7mila casi: nuovo record giornaliero. In Argentina superati i 17mila co… - Lichtung5 : RT @jeperego: In #Germania non ci si annoia mai. Ad Aquisgrana un 71enne per mantenere il distanziamento spruzza chi gli passa vicino con u… - MoniaVenturini : CORONAVIRUS: GERMANIA, 71ENNE USA SPRAY AL PEPERONCINO PER MANTENERE DISTANZE = Duesseldorf, 19 ott. (Adnkronos/Dpa) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Coronavirus, nuovo record in Germania. Merkel: Vi prego, state a casa” La Stampa Covid: Mantovani (M5s), interoperabilità app Immuni con Germania e Irlanda ulteriore salto di qualità

che vede crescere la sua diffusione tra i cittadini consapevoli dell'importanza della sua funzione nella prevenzione del contagio da Covid-19, da oggi fa un ulteriore salto di qualità e diventa ...

Tra marzo e giugno 170mila morti in più in Europa: ecatombe causata dalla pandemia

L'incremento dei decessi si è avuto sia direttamente a causa della COVID-19 (l'infezione provocata ... la Francia, la Germania e i Paesi Bassi, rispettivamente con 48mila, 46mila, 30mila e ...

che vede crescere la sua diffusione tra i cittadini consapevoli dell'importanza della sua funzione nella prevenzione del contagio da Covid-19, da oggi fa un ulteriore salto di qualità e diventa ...L'incremento dei decessi si è avuto sia direttamente a causa della COVID-19 (l'infezione provocata ... la Francia, la Germania e i Paesi Bassi, rispettivamente con 48mila, 46mila, 30mila e ...