Coronavirus in Campania, l’Unità di crisi: “Attenzione, gira una fake news, una falsa ordinanza sulla scuola” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Una ennesima fake news riguardante una falsa ordinanza sulla scuola sta girando nei gruppi e nelle chat dei social. Nessun provvedimento ulteriore e’ stato preso sulla scuola e rimangono in vigore le ordinanze gia’ comunicate e pubblicate“: lo ha reso noto l’Unità di crisi della Campania per la gestione dell’emergenza Coronavirus. “Si invitano tutti ad attenersi alle comunicazioni ufficiali provenienti dall’Unita’ di crisi, a consultare il sito della Regione Campania e tutti i canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attivita’ e i provvedimenti messi in campo per contrastare l’epidemia. Gli ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Una ennesimariguardante unascuola stando nei gruppi e nelle chat dei social. Nessun provvedimento ulteriore e’ stato presoscuola e rimangono in vigore le ordinanze gia’ comunicate e pubblicate“: lo ha reso noto l’Unità didellaper la gestione dell’emergenza. “Si invitano tutti ad attenersi alle comunicazioni ufficiali provenienti dall’Unita’ di, a consultare il sito della Regionee tutti i canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attivita’ e i provvedimenti messi in campo per contrastare l’epidemia. Gli ...

