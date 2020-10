Coronavirus in Campania, i dati del 18 ottobre: 1.593 nuovi positivi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 18 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.593 nuovi positivi su 12.695 tamponi effettuati. Salgono ancora i contagi da Coronavirus in Campania. In 24 ore sono 1.593 i positivi di cui 79 sintomatici e 1.514 asintomatici facendo salire il totale, da inizio pandemia, a 27.412. Si registrano anche … Leggi su 2anews (Di lunedì 19 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 18dell’unità di Crisi regionale riporta 1.593su 12.695 tamponi effettuati. Salgono ancora i contagi dain. In 24 ore sono 1.593 idi cui 79 sintomatici e 1.514 asintomatici facendo salire il totale, da inizio pandemia, a 27.412. Si registrano anche …

RaiNews : In ospedale saranno ammesse solo urgenze non differibili e pazienti oncologici. Piano d'emergenza per 1.651 posti l… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,6% Regioni con i… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Non siamo in ritardo, ma combattiamo a mani nude'. DIRETTA - RedattoreSocial : #Coronavirus, le regioni più contagiate ancora #Lombardia e #Campania. Ancora allarme in Lombardia e Campania. Cala… - wam_the : Campania. Nuovo picco di contagi: sono 1.593 -