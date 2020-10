Coronavirus, in Campania 1.593 nuovi positivi (di cui 79 sintomatici) su 12.695 tamponi. A ottobre 21 decessi (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi di oggi sono 1.593 di cui 79 sintomatici e 1514 asintomatici su 12.695 tamponi. In totale i positivi sono 27.412 per 778.882 tamponi. Ventuno i nuovi decessi (tra il 1° e il 17 ottobre, ma registrati ieri) per un totale di 522. I guariti del giorno sono 123 che portano il numero a 8.576. Questo il Report dei posti letto Covid su base regionale: terapia intensiva complessivi: 113; terapia intensiva occupati: 85; Posti letto di degenza complessivi: 925; occupati: 884. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Unità di crisi della regioneha reso noto che idi oggi sono 1.593 di cui 79e 1514 asu 12.695. In totale isono 27.412 per 778.882. Ventuno i(tra il 1° e il 17, ma registrati ieri) per un totale di 522. I guariti del giorno sono 123 che portano il numero a 8.576. Questo il Report dei posti letto Covid su base regionale: terapia intensiva complessivi: 113; terapia intensiva occupati: 85; Posti letto di degenza complessivi: 925; occupati: 884. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

