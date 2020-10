Coronavirus Ilaria Capua: «Il vaccino non sarà la soluzione. Dobbiamo togliercelo dalla testa» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Saggista ed esperta di virus influenzali, Ilaria Capua è intervenuta ieri, domenica 18 ottobre 2020, ai microfoni di Mara Venier: un’opinione ‘scoraggiante’ quella della Capua che senza troppi giri di parole si è espressa sulla situazione Coronavirus. In collegamento a Domenica In, il direttore dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida ha affermato: «Il vaccino non sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa». Leggi anche >> Nuovo Dpcm 18 ottobre, Conte: «Scongiurare un nuovo lockdown generalizzato» Coronavirus Ilaria Capua: «Il virus non guarda in faccia nessuno, il controllo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Saggista ed esperta di virus influenzali,è intervenuta ieri, domenica 18 ottobre 2020, ai microfoni di Mara Venier: un’opinione ‘scoraggiante’ quella dellache senza troppi giri di parole si è espressa sulla situazione. In collegamento a Domenica In, il direttore dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida ha affermato: «Ilnon sarà la, bisogna toglierselo». Leggi anche >> Nuovo Dpcm 18 ottobre, Conte: «Scongiurare un nuovo lockdown generalizzato»: «Il virus non guarda in faccia nessuno, il controllo ...

fanpage : Ilaria Capua: 'Evitate le feste con centinaia di invitati' - PasqualeCannone : RT @Affaritaliani: Covid, Ilaria Capua: 'Il vaccino non sarà soluzione' - MaxRibaudo : RT @Affaritaliani: Covid, Ilaria Capua: 'Vaccino non sarà soluzione' - Affaritaliani : Covid, Ilaria Capua: 'Il vaccino non sarà soluzione' - Affaritaliani : Covid, Ilaria Capua: 'Vaccino non sarà soluzione' -