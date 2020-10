Coronavirus | il viceministro Sileri | “In questo momento andrei in palestra e prenderei i mezzi pubblici”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Quello che è accaduto a febbraio-marzo è diverso da quello che vediamo oggi. I posti in terapia intensiva ci sono, abbiamo moltissimi asintomatici, non c’è una gravità di acceso in ospedali e pronto soccorso. I numeri sono contenuti. Ora più che una seconda ondata abbiamo mareggiate in alcune parti d’Italia. A febbraio abbiamo avuto un impatto violento e immediato. Quello che vediamo oggi è molto diluito rispetto al passato e dobbiamo tenerlo instato“. Lo ha affermato ildella Salute, Pierpaolo, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su RaiRadio1. “Inin, se avessi tempo, ma lavoro 18 ore al giorno” e sul rischio derivato ...