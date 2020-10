Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 18 ottobre 2020 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Di fronte all’aumento del numero di casi di Coronavirus, il Governo ha indicato che per il 75% dei funzionari dell’amministrazione italiana il lavoro verrà svolto in modalità “smart working”. Decisioni volte a “fronteggiare meglio la nuova ondata di contagio che sta colpendo duramente Italia ed Europa“. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato domenica 18 ottobre una serie di restrizioni per arginare l’aumento dei casi di Covid-19. “Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo attuare misure per evitare un nuovo lockdown generalizzato che potrebbe mettere seriamente a repentaglio l’economia” , ha detto Giuseppe Conte durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, sede del Governo. Conferenza stampa a Palazzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Di fronte all’aumento del numero di casi di, il Governo ha indicato che per il 75% dei funzionari dell’amministrazione italiana il lavoro verrà svolto in modalità “smart working”. Decisioni volte a “fronteggiare meglio la nuova ondata di contagio che sta colpendo duramente Italia ed Europa“. Ildel Consiglio, Giuseppe, ha annunciato domenica 18una serie di restrizioni per arginare l’aumento dei casi di Covid-19. “Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo attuare misure per evitare un nuovo lockdown generalizzato che potrebbe mettere seriamente a repentaglio l’economia” , ha detto Giuseppedurante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, sede del Governo. Conferenza stampa a Palazzo ...

Roma, 19 ott. (askanews) - 'La pandemia da coronavirus costituisce uno spartiacque che segna un prima e un dopo: continuiamo ad affrontarla a ...

Roma, 19 ott. (askanews) - "E' mia premura tenere sempre vivo il dialogo con associazioni come la vostra, anche per tenere insieme gli orizzonti del domani: il governo è ben consapevole del fatto che ...

Roma, 19 ott. (askanews) - 'La pandemia da coronavirus costituisce uno spartiacque che segna un prima e un dopo: continuiamo ad affrontarla a ...Roma, 19 ott. (askanews) - "E' mia premura tenere sempre vivo il dialogo con associazioni come la vostra, anche per tenere insieme gli orizzonti del domani: il governo è ben consapevole del fatto che ...