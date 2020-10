Coronavirus | il nuovo Dpcm ‘grazia’ lo sport L’appello di Spadafora | “ho combattuto per arrivare a questa scelta | ma rispettiamo le regole”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Palestre, piscine e centriivi restano aperti!“, sui social la soddisfazione del ministrodopo la riunione di ieri a Palazzo Chigi e le nuove misure restrittive del. In realtà le palestre hanno una settimana a disposizione per mettersi in regola, altrimenti il Premier Conte sarà costretto a imporre la chiusura, come spiegato nella conferenza stampa di ieri. Intanto, però, il ministromostra tutta la sua gioia per una ‘mini vittoria’: “Proseguono partite e gareive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, società e associazioniive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti deglidi ...