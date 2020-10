Coronavirus, il mondo dello spettacolo messo a dura prova: i teatri sospendono le recite, al cinema perdite del 70% rispetto al 2019 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non promette nulla di buono la situazione epidemiologica. La curva dei contagi è in costante crescita con quasi undicimila positivi di ieri e il Governo ha varato il nuovo Dpcm tra coprifuoco in mano ai sindaci e misure restrittive. Nella morsa delle decisioni drastiche anche il mondo dello spettacolo che cerca di andare avanti nonostante le finanze disastrose tra teatri, sale cinematografiche e live assenti. Il Teatro alla Scala avrebbe dovuto presentare il calendario degli spettacoli da dicembre 2020 a marzo 2021, ma ha bloccato tutto. “Restano al momento confermati gli spettacoli in programma fino a lunedì 19 ottobre compreso. Il teatro segue l’evolversi della situazione e darà comunicazione rispetto alle rappresentazioni successive non appena il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non promette nulla di buono la situazione epidemiologica. La curva dei contagi è in costante crescita con quasi undicimila positivi di ieri e il Governo ha varato il nuovo Dpcm tra coprifuoco in mano ai sindaci e misure restrittive. Nella morsa delle decisioni drastiche anche ilche cerca di andare avanti nonostante le finanze disastrose tra, saletografiche e live assenti. Il Teatro alla Scala avrebbe dovuto presentare il calendario degli spettacoli da dicembre 2020 a marzo 2021, ma ha bloccato tutto. “Restano al momento confermati gli spettacoli in programma fino a lunedì 19 ottobre compreso. Il teatro segue l’evolversi della situazione e darà comunicazionealle rappresentazioni successive non appena il ...

