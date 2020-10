Coronavirus | il Galles in lockdown da venerdì

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilentrerà inda venerdì fino al 9 novembre nel tentativo di frenare l’epidemia da. Lo ha annunciato il primo ministroe, Mark Drakefors, in una conferenza stampa, introducendo le misure piu’ severe di tutto il Regno Unito. A partire dalle 18 ora locale di venerdì, sarà chiesto agli oltre 3 milioni di cittadini di rimanere a casa, mentre i negozi non essenziali saranno chiusi.L'articolo: ilinda venerdì MeteoWeb.

Londra, 19 ott 13:46 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro gallese Mark Drakeford ha annunciato che il Galles entrerà in quarantena nazionale a partire dalla giornata di venerdì 23 ottobre fino al 9 ...Per questo motivo il primo ministro gallese, Mark Drakefors durante una conferenza stampa ha disposto un nuovo lockdown di due settimane a partite da venerdì fino al 9 novembre per arginare quanto ...