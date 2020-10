Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Resta solo qualche giorno per invertire la marcia, poi saremo a un punto di non ritorno» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Scendono sotto i 10.000 i nuovi casi di contagio da Coronavirus di oggi, 19 ottobre, stando ai dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero. Sono 9.338 i nuovi positivi. Un calo dovuto probabilmente ai 50.000 tamponi in meno effettuati nell’ultima giornata. La percentuale di positivi trovati sul numero di test tocca quindi quasi la soglia del 10%. Sono 73 i morti delle ultime 24 ore – ieri erano stati 69. Rispetto a ieri ci sono 47 persone in più in rianimazione in tutta Italia (797 in totale, ieri erano 750, due giorni fa 705) e +545 in ospedale ma non con sintomi gravi. Una situazione in netto peggioramento, come spiega la fisica Daniela ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020), ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Scendono sotto i 10.000 i nuovi casi di contagio dadi oggi, 19 ottobre, stando ai dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero. Sono 9.338 i nuovi positivi. Un calo dovuto probabilmente ai 50.000 tamponi in meno effettuati nell’ultima giornata. La percentuale di positivi trovati sul numero di test tocca quindi quasi la soglia del 10%. Sono 73 i morti delle ultime 24 ore – ieri erano stati 69. Rispetto a ieri ci sono 47 persone in più in rianimazione in tutta Italia (797 in totale, ieri erano 750, due giorni fa 705) e +545 in ospedale ma non con sintomi gravi. Una situazione in netto peggioramento, come spiega laDaniela ...

Affaritaliani : Virus, 'Numeri drammatici per i tumori Non ci si cura più, paura degli ospedali' - RegLombardia : #LNews Sono 1.687 i nuovi positivi con 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 11,5 % Approfondime… - La7tv : #tagada @Cartabellotta (GIMBE) commenta i numeri sull'aumento del contagio da #Coronavirus: 'La crescita è diventat… - libellula58 : RT @Affaritaliani: Virus, 'Numeri drammatici per i tumori Non ci si cura più, paura degli ospedali' - linofiori : RT @Affaritaliani: Virus, 'Numeri drammatici per i tumori Non ci si cura più, paura degli ospedali' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Coronavirus, numeri dei contagi gonfiati? Scoppia il caso Bruno Vespa QuiFinanza In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 1.593 casi e 21 morti in più. Le tabelle

I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 16.865 (+1.175) contro i 24.443 dall’inizio della pandemia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’agg ...

COVID-19, ORDINANZA N. 81: SI CONFERMANO MISURE DI PREVENZIONE

19/10/2020 - Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 81 con la quale vengono confermate le disposizioni delle precedenti. Salva ogni ulteriore determinazione in ...

I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 16.865 (+1.175) contro i 24.443 dall’inizio della pandemia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’agg ...19/10/2020 - Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 81 con la quale vengono confermate le disposizioni delle precedenti. Salva ogni ulteriore determinazione in ...