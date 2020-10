Coronavirus, i Ferragnez e la telefonata di Conte: «Dite ai giovani di mettere la mascherina» – Il video (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte di ieri, 18 ottobre, per annunciare le nuove norme contro il Coronavirus inserite nel nuovo Dpcm, la campagna di sensibilizzazione per i più giovani sui dispositivi di protezione da indossare è stata assegnata alla coppia più influente del Paese, i Ferragnez. Ovvero il cantante Fedez, al secolo Federico Lucia, e l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il premier scavalla così ogni protocollo, ogni formalità e alza la cornetta per contattare due delle persone con più appeal tra gli under 35. Il compito, adesso, è (anche) loro. La notizia è possibile scovarla tra le stories Instagram di Fedez. In 45 secondi viene spiegato tutto ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020), ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Dopo la conferenza stampa del premier Giuseppedi ieri, 18 ottobre, per annunciare le nuove norme contro ilinserite nel nuovo Dpcm, la campagna di sensibilizzazione per i piùsui dispositivi di protezione da indossare è stata assegnata alla coppia più influente del Paese, i. Ovvero il cantante Fedez, al secolo Federico Lucia, e l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il premier scavalla così ogni protocollo, ogni formalità e alza la cornetta per contattare due delle persone con più appeal tra gli under 35. Il compito, adesso, è (anche) loro. La notizia è possibile scovarla tra le stories Instagram di Fedez. In 45 secondi viene spiegato tutto ...

