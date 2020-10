Coronavirus | Franco Locatelli | “La situazione attuale è ben diversa da quella di marzo”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il lavoro di Arcuri sui tamponi è formidabile. Negli ultimi giorni di tamponi molecolari siamo arrivati a oltre 150 mila. E l’ Italia è uno dei Paesi che fa più tamponi al mondo. In questo momento c’è anche la disponibilità dei test rapidi antigenici. Però più che di numeri parlerei di strategie perché diventerebbe una corsa che andrebbe ad autosostenersi e sposterebbe l’asticella sempre più in alto”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità e Componente del Cts,, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Dire ‘facciamo più tamponi’ è facile mentre più complesso e articolato il discorso sull’elaborazione di una strategia in ...