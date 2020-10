Coronavirus: Franco (Ivass), ‘industria assicurativa può affiancare azione Stato’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “In tutti i paesi i governi sono intervenuti per gestire gli aspetti sanitari ed economici della pandemia. è evidente che l’intervento pubblico è fondamentale per affrontare situazioni eccezionali come quella che stiamo vivendo. Emerge tuttavia un potenziale importante ruolo per l’industria assicurativa, che deve offrire a individui e imprese forme di assicurazione che affianchino l’intervento pubblico di emergenza e consentano di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun soggetto. Sta anche all’industria prospettare soluzioni, individuare schemi in grado di affiancare l’azione dello Stato di fronte a rischi remoti, con caratteristiche inattese e con conseguenze molto gravi”. Ad affermarlo è il presidente ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “In tutti i paesi i governi sono intervenuti per gestire gli aspetti sanitari ed economici della pandemia. è evidente che l’intervento pubblico è fondamentale per affrontare situazioni eccezionali come quella che stiamo vivendo. Emerge tuttavia un potenziale importante ruolo per l’industria, che deve offrire a individui e imprese forme di assicurche affianchino l’intervento pubblico di emergenza e consentano di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun soggetto. Sta anche all’industria prospettare soluzioni, individuare schemi in grado dil’dello Stato di fronte a rischi remoti, con caratteristiche inattese e con conseguenze molto gravi”. Ad affermarlo è il presidente ...

TV7Benevento : Coronavirus: Franco (Ivass), 'industria assicurativa può affiancare azione Stato'... - Black7Soul8 : RT @claudio_2022: Coronavirus, Bechis definitivo: 'Dopo il ballo sulle mascherine, mandiamo a quel paese gli scienziati di questo Paese'… - Franco_Forte88 : RT @tg2rai: #Coronavirus, per la pandemia in #Europa superati i 250 mila morti . Proteste contro le norme anti-covid sono scoppiate a #Prag… - Bart__Alex : A marzo giuravano che le mascherine non servivano a nulla per chi non era contagiato Ora le hanno imposte a tutti… - Furio47032724 : Il Tempo: Coronavirus, Bechis definitivo: 'Dopo il ballo sulle mascherine, mandiamo a quel paese gli scienziati di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Franco Coronavirus: Franco (Ivass), 'industria assicurativa può affiancare azione Stato' SassariNotizie.com Coronavirus: Franco (Ivass), 'industria assicurativa può affiancare azione Stato'

Ad affermarlo è il presidente dell'Ivass, Daniele Franco, nel corso del suo intervento all'Assemblea annuale dell'Ania. Nel nostro Paese, spiega, "gli shock conseguenti agli eventi catastrofali degli ...

Mostra Scambio Auto e Moto d’epoca in sicurezza a Busto Arsizio

Svolta in sicurezza la mostra scambio auto e moto d'epoca a MalpensaFiere. Oltre 200 gli espositori provenienti da tutta Italia.

Ad affermarlo è il presidente dell'Ivass, Daniele Franco, nel corso del suo intervento all'Assemblea annuale dell'Ania. Nel nostro Paese, spiega, "gli shock conseguenti agli eventi catastrofali degli ...Svolta in sicurezza la mostra scambio auto e moto d'epoca a MalpensaFiere. Oltre 200 gli espositori provenienti da tutta Italia.