Coronavirus | Franco Ivass | ' industria assicurativa può affiancare azione Stato'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "In tutti i paesi i governi sono intervenuti per gestire gli aspetti sanitari ed economici della pandemia. È evidente che l'intervento pubblico è fondamentale per affrontare situazioni eccezionali come quella che stiamo vivendo. Emerge tuttavia un potenziale importante ruolo per l'industria assicurativa, che deve offrire a individui e imprese forme di assicurazione che affianchino l'intervento pubblico di emergenza e consentano di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun soggetto. Sta anche all'industria prospettare soluzioni, individuare schemi in grado di affiancare l'azione dello Stato di fronte a rischi remoti, con caratteristiche inattese e con conseguenze molto gravi". Ad affermarlo è il presidente dell'Ivass, Daniele Franco, nel corso del suo intervento all'Assemblea annuale dell'Ania.

Ad affermarlo è il presidente dell'Ivass, Daniele Franco, nel corso del suo intervento all'Assemblea annuale dell'Ania. Nel nostro Paese, spiega, "gli shock conseguenti agli eventi catastrofali degli ...

La Gazzetta del Motorsport: in MotoGP, Rins trionfa in sella alla Suzuki

Oltre all'assenza di Marc Márquez per il suo noto infortunio, al via non era presente nemmeno Valentino Rossi che è in quarantena in quanto risultato positivo al Coronavirus ... in sesta posizione, ...

