Coronavirus | Fontana | ' Governo scarica su sindaci responsabilità impopolare'

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - "Il Governo nella gestione delle città ha delegato ai sindaci la gestione delle piazze e delle strade, al fine di prevenire il contagio da Covid-19, scaricando su di loro una responsabilità impopolare senza il supporto di mezzi adeguati". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook, a proposito del testo dell'ultimo Dpcm.

