Coronavirus, ecco perché Giuseppe Conte non vuole usare il Mes (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nell’ultima Conferenza stampa, Giuseppe Conte ha ribadito la sua contrarietà ad utilizzare i fondi del Mes. “Il Mes non è una panacea. I soldi del Mes sono prestiti, non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte in cambio di un risparmio d’interessi. Va a incrementare il debito e quindi va coperto”. A dirlo, è stato … L'articolo Coronavirus, ecco perché Giuseppe Conte non vuole usare il Mes proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nell’ultima Conferenza stampa,ha ribadito la sua contrarietà ad utilizzare i fondi del Mes. “Il Mes non è una panacea. I soldi del Mes sono prestiti, non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte in cambio di un risparmio d’interessi. Va a incrementare il debito e quindi va coperto”. A dirlo, è stato … L'articoloperchénonil Mes proviene da www.meteoweek.com.

