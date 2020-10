Coronavirus, docente positivo: due scuole chiuse a San Marco in Lamis (Di lunedì 19 ottobre 2020) A causa di un docente risultato positivo al Covid 19 a San Marco in Lamis, Foggia,, da oggi e fino a mercoledì 21 ottobre gli istituti superiori 'Pietro Giannone' di via Frassati e Ipsia di via della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020) A causa di unrisultatoal Covid 19 a Sanin, Foggia,, da oggi e fino a mercoledì 21 ottobre gli istituti superiori 'Pietro Giannone' di via Frassati e Ipsia di via della ...

Trmtv : Coronavirus, a Monopoli due classi in isolamento dopo positività di una docente - LaGazzettaWeb : Coronavirus, docente positivo: due scuole chiuse a San Marco in Lamis (Fg) - orizzontescuola : Docente muore per coronavirus: scuole chiuse e lutto cittadino a Petrosino (Trapani) - EcodelloJonio : Docente positivo, da domani screening a tappeto in una scuola di Rossano - #AspDiCosenza #CoriglianoRossano… - reggiotv : Oppido Mamertina (Reggio Calabria). Alcuni alunni e un docente della scuola secondaria di primo grado di Oppido… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus docente Docente muore per coronavirus: scuole chiuse e lutto cittadino a Petrosino (Trapani) Orizzonte Scuola “Libri alla Loggia”, la rassegna che racconta il territorio

Onorati, docente di storia e filosofia presso il liceo “Pacifici – De Magistris” di Sezze, insieme agli studenti del laboratorio storico del liceo ha ricostruito la sua storia attraverso una ricerca ...

Coronavirus: domani Mattarella consegna onorificenze a cittadini impegnati in emergenza (6)

Ambrogio Iacono, docente presso l'istituto professionale alberghiero "Vincenzo Telese" di Ischia. Positivo, ricoverato al Rizzoli di Lacco Ameno, ha continuato a insegnare a distanza nei giorni di ...

Onorati, docente di storia e filosofia presso il liceo “Pacifici – De Magistris” di Sezze, insieme agli studenti del laboratorio storico del liceo ha ricostruito la sua storia attraverso una ricerca ...Ambrogio Iacono, docente presso l'istituto professionale alberghiero "Vincenzo Telese" di Ischia. Positivo, ricoverato al Rizzoli di Lacco Ameno, ha continuato a insegnare a distanza nei giorni di ...