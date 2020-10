Coronavirus, Demicheli (Ats Milano): “Siamo preoccupati. Non riusciamo a correre dietro ai contagi, sono troppi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Noi tecnici siamo un po’ preoccupati, le misure devono essere incisive e la comunicazione efficace. I tentennamenti, i cambi di orientamento disorientano il cittadino. Bisogna fare alcune cose semplici, spiegare che la fase di contenimento per tracciatura non funziona più, non riusciamo a correre dietro ai contagi, sono troppi. Dobbiamo ridurre la possibilità di contagiarsi riducendo le possibilità di vita sociale. I cittadini non devono chiedere un tampone per continuare a vivere come sempre, i cittadini che sospettano di essere malati o di aver avuto un contatto a rischio devono mettersi in isolamento e aspettare il tampone. Il tampone non ci salverà, è l’isolamento tempestivo che ci salverà”. Lo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Noi tecnici siamo un po’, le misure devono essere incisive e la comunicazione efficace. I tentennamenti, i cambi di orientamento disorientano il cittadino. Bisogna fare alcune cose semplici, spiegare che la fase di contenimento per tracciatura non funziona più, nonaitroppi. Dobbiamo ridurre la possibilità diarsi riducendo le possibilità di vita sociale. I cittadini non devono chiedere un tampone per continuare a vivere come sempre, i cittadini che sospettano di essere malati o di aver avuto un contatto a rischio devono mettersi in isolamento e aspettare il tampone. Il tampone non ci salverà, è l’isolamento tempestivo che ci salverà”. Lo ha ...

Adnkronos : #COVID19 , #DeMicheli: 'Rischio contagio bassissimo su trasporti' - clikservernet : Coronavirus, Demicheli (Ats Milano): “Siamo preoccupati. Non riusciamo a correre dietro ai contagi, sono troppi” - Noovyis : (Coronavirus, Demicheli (Ats Milano): “Siamo preoccupati. Non riusciamo a correre dietro ai contagi, sono troppi”)… - ErmannoKilgore : Ma non erano un’eccellenza? - l_dirauso : #tagadala7 #DeMicheli ripete'trasporti all'80%'ma lo sanno tutti che i bus sono carri bestiame.Sono mentitori seria… -