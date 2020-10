Coronavirus: deceduto il capo negoziatore palestinese Saeb Erekat (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il capo negoziatore palestinese Saeb Erekat è morto questa sera dopo un ricovero d’urgenza avvenuto ieri per il trattamento di un’infezione da Covid-19. Lo riferisce l’emittente panaraba “al Arabiya”. Erekat, che era il segretario generale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), era stato ricoverato d’urgenza presso il Centro medico Hassadah di Gerusalemme e questa mattina era stato posto in terapia intensiva dopo che le sue condizioni erano peggiorate. Erekat, che nel 2017 era stato sopposto al trapianto di un polmone negli Stati Uniti, era risultato positivo al Coronavirus lo scorso 8 ottobre. Nato nel 1955 ad Abu Dis, Erekat era da decenni una figura chiave ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilè morto questa sera dopo un ricovero d’urgenza avvenuto ieri per il trattamento di un’infezione da Covid-19. Lo riferisce l’emittente panaraba “al Arabiya”., che era il segretario generale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), era stato ricoverato d’urgenza presso il Centro medico Hassadah di Gerusalemme e questa mattina era stato posto in terapia intensiva dopo che le sue condizioni erano peggiorate., che nel 2017 era stato sopposto al trapianto di un polmone negli Stati Uniti, era risultato positivo allo scorso 8 ottobre. Nato nel 1955 ad Abu Dis,era da decenni una figura chiave ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus deceduto Coronavirus, deceduto il vicepreside dell'istituto Nosengo Alqamah Covid: nel Lazio 15.191 casi positivi attuali, 9.703 guariti e 1.033 morti

Ad oggi nel Lazio sono 15.191 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 13.950 sono in isolamento domiciliare. Mentre 1.241 persone sono ricoverate, di cui 111 in terapia intensiva. Infine, ...

Medio Oriente: deceduto capo negoziatore palestinese Saeb Erekat, era ricoverato per Covid-19

Riad, 19 ott 19:22 - (Agenzia Nova) - Il capo negoziatore palestinese Saeb Erekat è morto questa sera dopo un ricovero d’urgenza avvenuto ieri per il trattamento di un'infezione da Covid-19. Lo ...

