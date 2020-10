Coronavirus: Conte, 'sentiti Decaro e Lamorgese, rischio assembramenti in comitato sicurezza' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Sullo scontro con i sindaci sull'ultimo Dpcm e la possibilità di chiudere piazze e strade a rischio assembramento, "ci siamo sentiti con Decaro e la ministra Lamorgese e abbiamo già concordato un protocollo che consentirà ai sindaci, sentite le Asl, di elaborare una proposta per le piazze a rischio di assembramenti. La proposta verrà portato al comitato di sicurezza pubblica" e valutata "nell'ambito di una riunione tecnica, dunque toccherà alle forze di polizia dare attuazione a queste misure". Lo chiarisce in conferenza stampa a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti. "Parliamo di misure sperimentali - prosegue il presidente del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Sullo scontro con i sindaci sull'ultimo Dpcm e la possibilità di chiudere piazze e strade aassembramento, "ci siamocone la ministrae abbiamo già concordato un protocollo che consentirà ai sindaci, sentite le Asl, di elaborare una proposta per le piazze adi. La proposta verrà portato aldipubblica" e valutata "nell'ambito di una riunione tecnica, dunque toccherà alle forze di polizia dare attuazione a queste misure". Lo chiarisce in conferenza stampa a Palazzo Chigi il premier Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti. "Parliamo di misure sperimentali - prosegue il presidente del ...

Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Italiani in ferie a Natale? Non faccio previsioni, rispettiamo le regole così potremo svagarci… - ilpost : Cosa ha detto Giuseppe Conte - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: #Conte, telefonata inaspettata a Chiara #Ferragni e #Fedez: 'Aiutatemi a far indossare la mascherina' #coronavirus #Dp… - marialetiziama9 : RT @Libero_official: Il durissimo intervento di #Minzolini contro #Conte dopo l'ultimo #dpcm: 'Chi non lo caccia da Palazzo Chigi è complic… -