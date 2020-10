Coronavirus: Conte, 'forte sostegno occupazione necessaria in fase incerta' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Il governo è ben consapevole che la programmazione di impresa richiede tempi lunghi e certezze. Il governo è cosciente che è ancora necessario garantire un forte sostegno all'occupazione in una fase come questa, intrinsecamente incerta". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ania. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Il governo è ben consapevole che la programmazione di impresa richiede tempi lunghi e certezze. Il governo è cosciente che è ancora necessario garantire unall'in unacome questa, intrinsecamente". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ania.

