Coronavirus | comparto scuola | animatori e artisti presidiano la Regione Campania

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilmanifesta per il quarto giorno consecutivo fuori alla sede dellain via Santa Lucia a Napoli. In centinaia sono gia’ riuniti sotto il palazzo della, tra genitori, docenti e autisti dibus, ma ci sono pochi studenti in quanto oggi gli alunni sono impegnati con la didattica a distanza. Decine di cartelloni sono affissi fuori a palazzo Santa Lucia: “Giu’ le mani dalla”, Lae’ dei bambini e non si tocca” e “La didattica si fa in presenza” sono alcuni dei messaggi riportati sugli striscioni. Chiedono la riapertura delle scuole inalla luce del nuovo Dpcm di Giuseppe Conte che consente la didattica in presenza. Manifestano ...