Coronavirus, bollettino del 19 ottobre: casi in calo in Sicilia e in Italia ma con meno tamponi. Altro balzo dei ricoveri (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono 362 i casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia, in calo rispetto a ieri ma sul dato pesa il numero dei tamponi praticamente dimezzato. Sono 12.654 i casi totali sull'isola da inizio pandemia,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono 362 idiregistrati oggi in, inrispetto a ieri ma sul dato pesa il numero deipraticamente dimezzato. Sono 12.654 itotali sull'isola da inizio pandemia,...

