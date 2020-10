Coronavirus, Bertolaso: “Italiani meravigliosi, i colpevoli sono le istituzioni. In estate andava fatto un lavoro diverso, sapevamo della seconda ondata” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Durante l’emergenza e anche nel post lockdown il popolo italiano è stato meraviglioso. colpevoli sono state le istituzioni che non hanno saputo gestire una situazione che si sapeva sarebbe tornata. Siamo in emergenza totale, basti vedere anche il lockdown notturno deciso in Lombardia. Ma quando si è emergenza ci sono due situazioni da gestire: una è l’emergenza stessa appunto, l’altra quella di prendere decisioni. Bene, in questo Paese non si sa nemmeno chi deve decidere. Ora il Governo nel Dpcm ha scaricato molte le responsabilità sui sindaci. Prima di arrivare a bloccare sport, ridurre capienza ristoranti, c’era da fare un duro lavoro durante l’estate, perché si sapeva bene della ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Durante l’emergenza e anche nel post lockdown il popolo italiano è stato meraviglioso.state leche non hanno saputo gestire una situazione che si sapeva sarebbe tornata. Siamo in emergenza totale, basti vedere anche il lockdown notturno deciso in Lombardia. Ma quando si è emergenza cidue situazioni da gestire: una è l’emergenza stessa appunto, l’altra quella di prendere decisioni. Bene, in questo Paese non si sa nemmeno chi deve decidere. Ora il Governo nel Dpcm ha scaricato molte le responsabilità sui sindaci. Prima di arrivare a bloccare sport, ridurre capienza ristoranti, c’era da fare un durodurante l’, perché si sapeva bene...

