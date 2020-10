Coronavirus, aumentano i nuovi casi nel Regno Unito: 18.804 nelle ultime 24 ore. E il Galles entra in lockdown (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)aumentano i nuovi contagi di Coronavirus nel Regno Unito. Sono 18.804 i casi di positività registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto ha reso noto la Bbc, citando il governo britannico. I decessi sono 80. Ieri i contagi nel Paese sono stati 16.982, mentre le vittime sono state 67. Il numero totale dei casi sale così a 741.212, mentre il bilancio complessivo dei decessi, secondo il governo, arriva a 43.726. E’ di oggi, intanto, la notizia che il Galles entrerà in lockdown da venerdì fino al 9 novembre nel tentativo di frenare il contagio. Ad annunciarlo è stato il ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020)notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)contagi dinel. Sono 18.804 idi positività registrati24 ore, secondo quanto ha reso noto la Bbc, citando il governo britannico. I decessi sono 80. Ieri i contagi nel Paese sono stati 16.982, mentre le vittime sono state 67. Il numero totale deisale così a 741.212, mentre il bilancio complessivo dei decessi, secondo il governo, arriva a 43.726. E’ di oggi, intanto, la notizia che ilentrerà inda venerdì fino al 9 novembre nel tentativo di frenare il contagio. Ad annunciarlo è stato il ...

