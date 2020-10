Coronavirus | attivista | “A Teheran situazione drammatica | il governo tenta di nascondere la realtà”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladeterminata dalè ““, con “decine di migliaia di morti” , e ildila realtà“: è quanto ha denunciato, in un’intervista ad Aki-Adnkronos International, Taher Djafarizad, presidente dell’associazione ‘Neda Day’. Mentre nella capitale dell’Iran si fa sempre più concreta l’ipotesi lockdown totale per almeno due settimane, secondo Djafarizad che gli ospedali sono al collasso e “ogni famiglia ha perso almeno uno dei suoi membri” dall’inizio della pandemia Ufficialmente avengono riportati ogni giorno quasi 150 morti per Covid-19 mentre i decessi ...

