Coronavirus, all’Asl Napoli 1 posti di degenza esauriti (Di lunedì 19 ottobre 2020) I posti di degenza covid nelle strutture della Asl Napoli 1, quella della citta’ di Napoli, sono tutti pieni. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate dell’Asl. La Asl Napoli 1 a fronte di nuove necessita’ di ricoveri in degenza sta dimettendo pazienti guariti oppure, in caso di maggiore urgenza, sta dirottando i positivi covid nella rete regionale campana. Ci sono ancora posti in terapia intensiva e sub-intensiva. L’Asl sta facendo partire operativamente il piano per ampliare la disponibilita’ di posti letto. L'articolo Coronavirus, all’Asl Napoli 1 posti di degenza esauriti proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 ottobre 2020) Idicovid nelle strutture della Asl1, quella della citta’ di, sono tutti pieni. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate dell’Asl. La Asl1 a fronte di nuove necessita’ di ricoveri insta dimettendo pazienti guariti oppure, in caso di maggiore urgenza, sta dirottando i positivi covid nella rete regionale campana. Ci sono ancorain terapia intensiva e sub-intensiva. L’Asl sta facendo partire operativamente il piano per ampliare la disponibilita’ diletto. L'articolo, all’Asldiproviene da Ildenaro.it.

