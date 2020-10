Coronavirus | al via nuove misure in Belgio | chiusi bar e ristoranti | il coprifuoco dalla mezzanotte alle 5 del mattino

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Aumentano sempre più le infezioni dain: da oggi scattanodi contenimento, con la chiusura di bar eed il5 del. Il numero medio di nuovi contagi giornalieri, calcolato tra il 9 e il 15 ottobre, è salito a 7.876 (+ 79%), secondo le autorità sanitarie del Paese. Le persone attualmente ricoverate in ospedale sono 2.485, di cui 412 in terapia intensiva. Martedì scorso sono stati confermati 12.051 casi in un giorno, il numero più alto di infezioni nel Paese dall’inizio della pandemia.L'articolo MeteoWeb.