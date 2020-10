Coronavirus, a Praga migliaia di manifestanti protestano contro le restrizioni: la Repubblica Ceca ha il più alto tasso di contagio in Europa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nonostante il continuo aumento del tasso di contagio in Repubblica Ceca, adesso il più alto d’Europa, con i dati che hanno superato i 10mila positivi giornalieri nei giorni scorsi, migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade di Praga per protestare contro le restrizioni volute dal governo. I contestatori chiedono le dimissioni del ministro della Salute, Roman Prymula, e la rimozione dell’obbligo di indossare le mascherine, oltre alla chiusura di scuole, ristoranti e bar. Alle proteste si sono uniti anche molti gruppi provenienti da molte tifoserie calcistiche del Paese. Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno trovato addosso ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nonostante il continuo aumento deldiin, adesso il piùd’, con i dati che hanno superato i 10mila positivi giornalieri nei giorni scorsi,disi sono riversati nelle strade diper protestarelevolute dal governo. I contestatori chiedono le dimissioni del ministro della Salute, Roman Prymula, e la rimozione dell’obbligo di indossare le mascherine, oltre alla chiusura di scuole, ristoranti e bar. Alle proteste si sono uniti anche molti gruppi provenienti da molte tifoserie calcistiche del Paese. Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno trovato addosso ai ...

RaiNews : #Coronavirus, scontri a #Praga nella protesta contro restrizioni e divieti. Le foto - tg2rai : #Coronavirus, per la pandemia in #Europa superati i 250 mila morti . Proteste contro le norme anti-covid sono scopp… - RaiNews : Circa duemila persone hanno protestato contro le nuove norme stringenti imposte dal governo per contenere la diffus… - Tullia01 : RT @RaiNews: Circa duemila persone hanno protestato contro le nuove norme stringenti imposte dal governo per contenere la diffusione del co… - miccono : Coronavirus, a Praga migliaia di manifestanti protestano contro le restrizioni: la Repubblica Ceca h -