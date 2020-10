Coronavirus, 9338 nuovi casi ma con meno tamponi. Aumentano i decessi (73) e le terapie intensive (Di lunedì 19 ottobre 2020) Scendono i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 9338, ma sono stati effettuati meno tamponi rispetto al giorno precedente: 98.862. Si registrano 73 decessi, che portano il totale delle vittime a 36.616 dall’inizio dell’emergenza. Salgono ancora i ricoverati in terapia intensiva che al momento sono 797 (+47 da ieri). I guariti totali sono 252.959 (+1.498), gli attualmente positivi 134.003 (+7.766). Sono i dati elaborati dal ministero della Salute consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, le più colpite sono Lombardia, Campania, Toscana e Lazio. Coronavirus, 1687 nuovi casi in Lombardia Si registrano 1687 nuovi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Scendono idiin Italia. Nelle ultime 24 ore sono, ma sono stati effettuatirispetto al giorno precedente: 98.862. Si registrano 73, che portano il totale delle vittime a 36.616 dall’inizio dell’emergenza. Salgono ancora i ricoverati in terapia intensiva che al momento sono 797 (+47 da ieri). I guariti totali sono 252.959 (+1.498), gli attualmente positivi 134.003 (+7.766). Sono i dati elaborati dal ministero della Salute consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, le più colpite sono Lombardia, Campania, Toscana e Lazio., 1687in Lombardia Si registrano 1687...

