Coronavirus, 9338 casi nelle ultime 24 ore, 72 morti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono 9338 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, 73 i morti. Itamponi effettuati sono stati 98.862. Il tasso dei positivi, tenendo in considerazione la totalità dei test, è del 9.5%. Un balzo importante, se si considera che poco più di due settimane fa il tasso era fermo intorno al 2%.Ancora in aumento i casi di covid in Campania, pure a fronte di un numero più ridotto di tamponi. Oggi i positivi sono 1.593, Di cui 79 sintomatici e 1.514Asintomatici. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 12.695.Lo comunica l’unità di crisi regionale. Si tratta del dato più elevato di sempre.I deceduti del giorno sono 21, ma l’unità di crisi precisa che si tratta di persone decedute tra il 1 e il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sonole persone risultate positive al Covid24 ore, 73 i. Itamponi effettuati sono stati 98.862. Il tasso dei positivi, tenendo in considerazione la totalità dei test, è del 9.5%. Un balzo importante, se si considera che poco più di due settimane fa il tasso era fermo intorno al 2%.Ancora in aumento idi covid in Campania, pure a fronte di un numero più ridotto di tamponi. Oggi i positivi sono 1.593, Di cui 79 sintomatici e 1.514Asintomatici. I tamponi eseguiti24 ore sono 12.695.Lo comunica l’unità di crisi regionale. Si tratta del dato più elevato di sempre.I deceduti del giorno sono 21, ma l’unità di crisi precisa che si tratta di persone decedute tra il 1 e il ...

