Coronavirus | 73 morti nelle ultime 24 ore I positivi scendono a 9 338 ma con quasi 50mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione Civile

(Di lunedì 19 ottobre 2020)notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Ildel 19 ottobre Scende (finalmente) il totale dei nuovi casi diin Italia24 ore: +9.338, a fronte degli +11.705 di ieri, e dei 10.925 di due giorni fa.quindi sotto i 10mila, una soglia che era stata superata tre giorni fa (+10.010). Il tutto però a fronte di assaieffettuati rispetto alle rilevazioni precedenti – (come sappiamo che accade ormai da mesi in relazione al weekend): 98.862 test, quando ieri erano stati 146.541, due giorni fa il doppio (165.837), tre giorni fa 150.377. La percentuale ditrovati sul numero di test tocca quindi ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 9.338 contagi (con meno di 99mila tamponi) e 73 morti - Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Rsa evacuata a Sambuca di Sicilia. 64 positivi e 4 morti VIDEO #ANSA - Graficnovel : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: altri 9.338 contagi (con meno di 99mila tamponi) e 73 morti - Meteo1970 : Coronavirus, 9338 casi nelle ultime 24 ore, 72 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti

Il ministero della Salute polacco ha reso noto che con le ultime 49 vittime nelle ultime 24 ore il numero dei morti per coronavirus ha raggiunto in Polonia si attesta ora a quota 3.573.Nelle ultime 24 ore si contano 341 dimessi/guariti e 6 morti. Sono 113 i pazienti in terapia intensiva per Covid-19 (+3) e 1.136 quelli ricoverati con sintomi Covid in altri reparti (+71), 23.345 ...