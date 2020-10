Coronavirus, 1000 nuovi casi di positività a Napoli negli ultimi giorni (Di lunedì 19 ottobre 2020) foto Ansa, Tamponi Covid al Frullone, novità dall'Asl Napoli 1: 'Solo su prescrizione medica' 19 ottobre 2020 Coronavirus, quasi 1600 nuovi casi di positività in Campania: il bollettino 19 ottobre ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 19 ottobre 2020) foto Ansa, Tamponi Covid al Frullone, novità dall'Asl1: 'Solo su prescrizione medica' 19 ottobre 2020, quasi 1600di positività in Campania: il bollettino 19 ottobre ...

AgoraBlog2 : SANITÀ ???? Seicentocinquanta tamponi al giorno in 6 postazioni e 1000 indagini epidemiologiche in corso #aslbari… - LatinaQTW : Coronavirus, sfiorati anche oggi i 1000 nuovi contagi nel Lazio. 9 i decessi, 119 i guariti - Notiziedi_it : Coronavirus, 1000 nuovi casi di positività a Napoli negli ultimi giorni - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, 1000 nuovi casi di positività a Napoli negli ultimi giorni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Attualmente positivi a Napoli: 5.538, un morto e 1000 casi in più rispetto a venerdì 16 ottobre, il bolle… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 1000 Coronavirus, 1000 nuovi casi di positività a Napoli negli ultimi giorni NapoliToday Coronavirus, il mondo dello spettacolo messo a dura prova: i teatri sospendono le recite, al cinema perdite del 70% rispetto al 2019

Non promette nulla di buono la situazione epidemiologica. La curva dei contagi è in costante crescita con quasi undicimila positivi di ieri e il Governo ha varato il nuovo Dpcm tra coprifuoco in mano ...

Coronavirus, sfiorati anche oggi i 1000 nuovi contagi nel Lazio. 9 i decessi, 119 i guariti

Leggerissimo calo di positivi oggi nella regione Lazio anche per il fatto che nel fine settimana di norma si eseguono meno tamponi.

Non promette nulla di buono la situazione epidemiologica. La curva dei contagi è in costante crescita con quasi undicimila positivi di ieri e il Governo ha varato il nuovo Dpcm tra coprifuoco in mano ...Leggerissimo calo di positivi oggi nella regione Lazio anche per il fatto che nel fine settimana di norma si eseguono meno tamponi.