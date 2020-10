Corna | la confessione di Antonella Clerici | quel tradimento nel passato della conduttrice

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Un simpatico siparietto a È sempre mezzogiorno, il programma disu Rai 1, nella puntata di lunedì 19 ottobre. Tutta "colpa" di Alfio, che nel tentativo di trovarsi una compagna per la vita ha portato in studio il corno di un cervo. Mossa peculiare, per chi è a caccia dell'amore, ma tant'è. Però,corono, ha spinto sia lasia nonna Amelia a sbottonarsi un poco. Laha infatti affermato: "Anche io ho avuto sempre le", ha rivelato con un pizzico di autoironia. Insomma, senza troppi giri di parole, laha rivelato di essere stata tradita in. D'altronde, a chi non è capitato nella vita? Dunque, a rincarare la dose ci ha pensato nonna Amelia: "Io le ho ...