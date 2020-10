Coprifuoco Lombardia, ok del governo: chiusura alle 23 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coprifuoco Lombardia, il governo ha dato l’assenso alla richiesta della Regione: da giovedì 22 ottobre attività chiuse alle 23 La richiesta è clamorosa ma diventerà anche realtà. In Lombardia da giovedì prossimo tutte le attività e gli spostamenti saranno vietati tra le 23 e le 5 del mattino, senza esclusioni. Un Coprifuoco in piena regola, … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020), ilha dato l’assenso alla richiesta della Regione: da giovedì 22 ottobre attività chiuse23 La richiesta è clamorosa ma diventerà anche realtà. Inda giovedì prossimo tutte le attività e gli spostamenti saranno vietati tra le 23 e le 5 del mattino, senza esclusioni. Unin piena regola, … L'articolo proviene da Inews.it.

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - lorepregliasco : ?? Verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia - Corriere : Covid, la richiesta della Regione Lombardia al governo: coprifuoco dalle 23 alle 5, a partire da giovedì - SignorelliMario : RT @RobertoBurioni: Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente c… - halloreus : Coprifuoco in Lombardia dalle 23 che inutile stronzata -