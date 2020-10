Coprifuoco in Lombardia, Burioni: provato che i metronotte sono veicolo di contagio (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di Coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente che il maggior veicolo di contagio sono i metronotte". Così Roberto Burioni, Professore di Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta con ironia su twitter la proposta di regione e Comuni al Governo. (COVID, GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Di fronte a numeri drammatici, inproposta didalle 23 alle 5. Perché èscientificamente che il maggiordi". Così Roberto, Professore di Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta con ironia su twitter la proposta di regione e Comuni al Governo. (COVID, GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

