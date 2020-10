Conte firma il nuovo Dpcm. Le misure per fermare il Covid sono in vigore da oggi. “Non c’è tempo da perdere. Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il Dpcm servirà per affrontare questa nuova ondata di contagi che sta affrontato severamente non solo l’Italia ma tutta l’Europa. Non possiamo perdere tempo, Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown”. E’ quanto ha detto, ieri sera, il premier Giuseppe Conte illustrando il nuovo Dpcm (qui il testo e gli allegati) varato da Palazzo Chigi per arginare la seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus e “frutto di un intenso dialogo tra la maggioranza ma anche con le Regioni, gli Enti locali e il Cts. Ho appena informato i presidenti delle due Camere e i leader delle opposizioni”. Il nuovo decreto prevede, innanzitutto, la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ilservirà per affrontare questa nuova ondata di contagi che sta affrontato severamente non solo l’Italia ma tutta l’Europa. Non possiamounlockdown”. E’ quanto ha detto, ieri sera, il premier Giuseppeillustrando il(qui il testo e gli allegati) varato da Palazzo Chigi per arginare la seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus e “frutto di un intenso dialogo tra la maggioranza ma anche con le Regioni, gli Enti locali e il Cts. Ho appena informato i presidenti delle due Camere e i leader delle opposizioni”. Ildecreto prevede, innanzitutto, la ...

