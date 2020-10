Conte firma il decreto per la vendita di Mps. Fratelli d'Italia: "Occhio ai francesi" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato lo scorso 16 ottobre il decreto che autorizza la dismissione dell'istituto Monte dei Paschi di Siena che era finito in mani pubbliche con il piano di salvataggio dopo il rischio di fallimento. Nel decreto si legge che il ministero dell'Economia è autorizzato a mettere la propria partecipazione sul mercato, aprendo alle offerte di investitori Italiani ed esteri. Ed è proprio il rischio che Mps finisca in mani straniere a preoccupare l'opposizione. "La mozione che abbiamo presentato a prima firma di Giorgia Meloni impegna il governo, alla luce della vicenda della vendita di Borsa Italiana, ad assumere tutte le iniziative di competenza necessarie a garantire la stabilità ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppehato lo scorso 16 ottobre ilche autorizza la dismissione dell'istituto Monte dei Paschi di Siena che era finito in mani pubbliche con il piano di salvataggio dopo il rischio di fallimento. Nelsi legge che il ministero dell'Economia è autorizzato a mettere la propria partecipazione sul mercato, aprendo alle offerte di investitorini ed esteri. Ed è proprio il rischio che Mps finisca in mani straniere a preoccupare l'opposizione. "La mozione che abbiamo presentato a primadi Giorgia Meloni impegna il governo, alla luce della vicenda delladi Borsana, ad assumere tutte le iniziative di competenza necessarie a garantire la stabilità ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - Flavr7 : RT @Musso___: #Gonde firma decreto MontePaschi: ciò sistema NPLs ma non le cause per gli NPLs e Santorini e Alexandria ?? Ergo, mancano 10b,… - Flavr7 : RT @Musso___: Qui si dice che Padoan sua stato scelto per ripetere esercizio Veneto-Vicenza ?? NB : significa che UniCredit imita intesa ..… - Musso___ : Qui si dice che Padoan sua stato scelto per ripetere esercizio Veneto-Vicenza ?? NB : significa che UniCredit imita… - tempoweb : Il ministero dell'Economia mette la sua partecipazione sul mercato, attese offerte da investitori italiani ed ester… -