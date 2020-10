Conte e Gualtieri presentano la manovra da 39 miliardi: “Assegno universale da luglio” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La manovra di bilancio da 39 miliardi è stata presentata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il premier ha parlato di “risorse significative per rafforzare la sanità, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integrazione e per misure di sostegno per favorire la liquidità delle imprese”. La manovra di bilancio, ha detto il premier, vuole “sostenere e rilanciare l’economia” ma anche ridare “fiducia e sviluppo al Paese”. Per quanto riguarda la Sanità, Gualtieri ha annunciato che nel 2021 sono previsti “4 miliardi ulteriori, dopo ... Leggi su blogo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladi bilancio da 39è stata presentata dal presidente del Consiglio Giuseppein conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell’Economia Roberto. Il premier ha parlato di “risorse significative per rafforzare la sanità, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integrazione e per misure di sostegno per favorire la liquidità delle imprese”. Ladi bilancio, ha detto il premier, vuole “sostenere e rilanciare l’economia” ma anche ridare “fiducia e sviluppo al Paese”. Per quanto riguarda la Sanità,ha annunciato che nel 2021 sono previsti “4ulteriori, dopo ...

GabriGiammanco : Il Ministro Gualtieri che chiede all’Agenzia delle entrate “gradualità” nell’invio delle cartelle esattoriali mi ri… - MEF_GOV : Il ministro #Gualtieri e il Presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa sulla #LeggediBilancio2021. In dir… - FratellidItalia : MES, Meloni: Non è un regalo e Conte ci dà ragione. Zingaretti, Gualtieri e stampa allineata si mettano l’anima in … - NicoliniNadia : RT @VeroDeRomanis: Da notare che in 24 ore il risparmio annuale del #Mes è aumentato . Ieri secondo #Conte era 200 mln. Oggi secondo #Gualt… - MatteoSeghezzi : RT @VeroDeRomanis: Da notare che in 24 ore il risparmio annuale del #Mes è aumentato . Ieri secondo #Conte era 200 mln. Oggi secondo #Gualt… -