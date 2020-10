Conte chiama al telefono Fedez e Chiara Ferragni, ecco cosa gli ha chiesto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto una conferenza stampa a reti unificate per spiegarci il nuovo DPCM che è entrato in vigore da oggi sulle norme anti-contagio dovute al CoronaVirus. A quanto pare poco dopo la diretta, Conte avrebbe telefonato in persona a Fedez e Chiara Ferragni per chiedere loro un favore: sensibilizzare i loro followers all’uso della mascherina. “Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata: siamo stati messi in contatto col Presidente del Consiglio. Ci ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. E se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno a essere utili io non posso che ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe, ha tenuto una conferenza stampa a reti unificate per spiegarci il nuovo DPCM che è entrato in vigore da oggi sulle norme anti-contagio dovute al CoronaVirus. A quanto pare poco dopo la diretta,avrebbe telefonato in persona aper chiedere loro un favore: sensibilizzare i loro followers all’uso della mascherina. “Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata: siamo stati messi in contatto col Presidente del Consiglio. Ci haun aiuto da parte mia e di mia moglie. E se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno a essere utili io non posso che ...

limesonline : Caracciolo Cosa significa avere turchi a Tripoli e russi in Cirenaica? Conte Non era l'evoluzione che ci si aspetta… - rep_milano : Conte chiama Chiara Ferragni e Fedez. 'Aiutatemi a far capire ai ragazzi che devono usare la mascherina' [aggiornam… - _lallero_serena : RT @xxxmelancolie: Conte che chiama Fedez per dirgli se può fare delle storie dove esorta i giovani a mettere la mascherina perchè non poss… - Alessia04203677 : Conte che chiama addirittura gli influencer per aiutarlo mi fa tenerezza... Lui vuole davvero evitare il lockdown… - MegghieUP : RT @xxxmelancolie: Conte che chiama Fedez per dirgli se può fare delle storie dove esorta i giovani a mettere la mascherina perchè non poss… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte chiama Conte chiama i "Ferragnez" per sensibilizzare sul tema mascherine Redattore Sociale La provocazione di Conte: 'Qualcuno voleva il trequartista..': Eriksen non va, Inter troppo offensiva. Ma gli altri...

Controlla la tua casella email per confermare la tua iscrizione. La provocazione di Conte: 'Qualcuno voleva il trequartista..': Eriksen non va, Inter troppo offensiva. Ma gli ...

Fedez e Chiara, telefonata dal presidente Conte: “Inaspettato”, la richiesta

Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto una telefonata decisamente inaspettata. Tutto è successo ieri, quando sono stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha fatto lo ...

Controlla la tua casella email per confermare la tua iscrizione. La provocazione di Conte: 'Qualcuno voleva il trequartista..': Eriksen non va, Inter troppo offensiva. Ma gli ...Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto una telefonata decisamente inaspettata. Tutto è successo ieri, quando sono stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha fatto lo ...