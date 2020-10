Conferenza stampa registrata? No! Ecco il curioso caso dell’orologio di Conte che segnava l’ora sbagliata (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Online circolano diversi screenshot del video della Conferenza stampa del 18 ottobre 2020 del Presidente Giuseppe Conte, quella in cui è stato presentato il nuovo Dpcm relativo all’emergenza Covid19. L’oggetto attenzionato in questo caso è l’orologio che, secondo gli osservatori, segnerebbe le ore 18 anziché le ore 21:30 circa, quando sarebbe iniziata la diretta su Facebook durata in totale circa 23 minuti. La domanda diventa la seguente: era tutto registrato e mandato in onda successivamente? No! Non è proprio così e lo vedremo considerando diversi elementi in questo articolo. La diretta Facebook era iniziata alle 21:35. Secondo un post Facebook di Cesare Sacchetti e dell’utente Francesca, ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Online circolano diversi screenshot del video delladel 18 ottobre 2020 del Presidente Giuseppe, quella in cui è stato presentato il nuovo Dpcm relativo all’emergenza Covid19. L’oggetto attenzionato in questoè l’orologio che, secondo gli osservatori, segnerebbe le ore 18 anziché le ore 21:30 circa, quando sarebbe iniziata la diretta su Facebook durata in totale circa 23 minuti. La domanda diventa la seguente: era tutto registrato e mandato in onda successivamente? No! Non è proprio così e lo vedremo considerando diversi elementi in questo articolo. La diretta Facebook era iniziata alle 21:35. Secondo un post Facebook di Cesare Sacchetti e dell’utente Francesca, ...

Rinaldi_euro : I casi sono due: o Conte al polso ha un orologio che è una patacca oppure la conferenza stampa di ieri sera… - StefanoFeltri : Ma un premier che non è in grado di presentarsi in orario in conferenza stampa, è in grado di gestire una pandemia… - lorepregliasco : La presidenza del Consiglio ha appena confermato ai giornalisti che stasera si terrà una conferenza stampa del prem… - gimmi59 : RT @Rinaldi_euro: I casi sono due: o Conte al polso ha un orologio che è una patacca oppure la conferenza stampa di ieri sera #18ottobre de… - RobYJjuve : L'Orologio-Coronavirus, conferenza stampa del Presidente. Conte che ora fa l'orologio? -

