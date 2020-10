Conferenza stampa Pirlo: «Dybala? Era arrabbiato a Crotone ma arriva da tre mesi di stop» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di Champions contro la Dinamo Kiev Andrea Pirlo presenta la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Queste le parole del tecnico bianconero in Conferenza stampa. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 Pirlo LUCESCU – «E’ stato il promo allenatore, mi ha portato in prima squadra quando avevo 15 anni e mi ha fatto esordire a 16. Ho un grande ricordo come allenatore e come persona, ogni tanto ci sentiamo ancora. Domani lo incontrerò e lo saluterò». COSA FARE PER VINCERE – «Farò come faranno i miei calciatori, dormirò mangerò e verrò qua per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020): le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di Champions contro la Dinamo Kiev Andreapresenta la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Queste le parole del tecnico bianconero in. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24LUCESCU – «E’ stato il promo allenatore, mi ha portato in prima squadra quando avevo 15 anni e mi ha fatto esordire a 16. Ho un grande ricordo come allenatore e come persona, ogni tanto ci sentiamo ancora. Domani lo incontrerò e lo saluterò». COSA FARE PER VINCERE – «Farò come faranno i miei calciatori, dormirò mangerò e verrò qua per ...

