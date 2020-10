Conferenza stampa Lucescu: «Mi sono complimentato con Pirlo e Baronio» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Conferenza stampa Lucescu: le parole dell’allenatore della Dinamo Kiev alla vigilia della partita contro la Juve Sarà Dinamo Kiev-Juve la sfida inaugurale di Champions League delle due squadre. L’appuntamento è fissato per le 18.55 di martedì sera, con le due formazioni che taglieranno i nastri di partenza della competizione. CLICCA QUI PER LA Conferenza stampa INTEGRALE Pirlo – «In questi giorni non potevo sentire Pirlo, l’ho sentito dopo che è stato nominato allenatore della Juve, ho sentito anche Baronio perchè è stato anche lui mio allievo. Mi sono complimentato, gli ho detto che è molto difficile, sarà un cammino ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020): le parole dell’allenatore della Dinamo Kiev alla vigilia della partita contro la Juve Sarà Dinamo Kiev-Juve la sfida inaugurale di Champions League delle due squadre. L’appuntamento è fissato per le 18.55 di martedì sera, con le due formazioni che taglieranno i nastri di partenza della competizione. CLICCA QUI PER LAINTEGRALE– «In questi giorni non potevo sentire, l’ho sentito dopo che è stato nominato allenatore della Juve, ho sentito ancheperchè è stato anche lui mio allievo. Mi, gli ho detto che è molto difficile, sarà un cammino ...

